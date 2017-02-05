Galatasaray'dan erken veda; Başakşehir çeyrek finalde

Başakşehir ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 15. ve 27. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+2'de Lukas Podolski'den geldi.

Lukas Podolski, henüz 1. dakikada ceza sahası dışından sert vurdu. Alman yıldızın şutunda top üst direkte patladı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder, 4. dakikada sakatlanarak yerde kaldı. Hollandalı oyuncu oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Mustafa Pektemek perdeyi açtı

15. dakikada Edin Visca, sağ kanattan topu içeriye ortaladı. Cenk Gönen'in dokunduğu top, Mustafa Pektemek'in önünde kaldı. Pektemek kafayla Galatasaray ağlarını sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Emre Belözoğlu ile Josue, topsuz alanda yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Ahmet Çalık'a çarpan top ağlarda

27. dakikada Mustafa Pektemek bir kez daha sahne aldı. Pektemek'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta top Ahmet Çalık'a çarparak ağlarla buluştu. Başakşehir, Galatasaray karşısında 2-0 önde...



Mete Kalkavan, ilk yarının sonuna iki dakika daha ilave etti ancak bu dakikalarda da başka gol sesi çıkmadı.



Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray'da oyuncu değişikliği hakkı kalmadı!

Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Lionel Carole kenara geldi. Carole'ün yerine Martin Linnes dahil oldu. 51. dakikada Riekerink, son oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. Hollandalı hoca, Selçuk İnan'ı oyundan alarak yerine Eren Derdiyok'u sürdü.



58. dakikada Doka, topu hızlı sürerek ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcunun çaprazdan şutunda top az farkla auta gitti.



61. dakikada Galatasaray'ıns serbest vuruşunda topun başına Josue geçti. Josue'nin düzgün şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çıkardı.



Sarı-Kırmılı taraftarlar, Hollandalı teknik direktör Riekerink'i, "Riekerink istifa" tezahüratları ile istifaya çağırıyor.



Ev sahibi Başakşehir'in yeni transfer Adebayor, 67. dakikada oyuna dahil oldu. Togolu futbolcu, böylece Başakşehir'de ilk resmi karşılaşmasına çıkmış oldu.



Podolski, 76. dakikada kaleyi yokladı. Alman futbolcunun şutunda Volkan Babacan topa sahip oldu.



88. dakikada Sabri Sarıoğlu, sağ kanattan Podolski'nin olduğu noktaya uzun bir top gönderdi. Alman futbolcu, Sabri'nin ortasına gelişine vurdu. Volkan Babacan, topu kornere çeldi.



Eren Derdiyok, 90+2'de Başakşehir ağlarını sarsarak farkı 1'e indirdi.



Kupada kale yine Cenk’e emanet



Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen’e verdi.



Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera’nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen’i yine ilk 11’de oynattı.



Cenk, bu sezon Galatasaray’ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.

Adebayor ilk 18’de

Medipol Başakşehir’in dikkat çeken transferi Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçının ilk 18’inde yer alarak ilk kez kadroya girdi. Togolu futbolcu, yedekler arasında başladığı müsabakada Abdullah Avcı’dan görev bekleyecek. Öte yandan, ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Özmert kadroda yer almadı.

Emre Belözoğlu ve Ahmet Çalık korkuttu

Müsabaka öncesi ısınma bölümünde Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu, Galatasaray’da ise Ahmet Çalık kısa süreli sakatlık yaşadı. Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Emre, ayakkabısını çıkarıp sağlık heyetini çağırırken, yapılan müdahalenin ardından çalışmasını sürdürdü.



Ahmet Çalık ise yine ısınma sırasında meydana gelen ağrısı nedeniyle çalışmayı bırakarak soyunma odasına gitti. Yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen sarı-kırmızılı oyuncu, kaldığı yerden devam etti.