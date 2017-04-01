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Spor

Galatasaray'dan Ergin Ataman açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ergin Ataman'a, bir grup taraftar tarafından edilen küfürlerin kabul edilemez olduğunu ve konuya ilişkin tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi

01 Nisan 2017 13:44

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 mağlup olduğu maç öncesinde başantrenör Ergin Ataman'a edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yaşananların kendine "Galatasaraylı" diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği davranışlar olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.

Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray’ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.

Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

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