Galatasaray'dan 'dört dörtlük' şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig 2014-15 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da şampiyonluğu ve 4. yıldızı kutluyor...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden üstü açık otobüsle hareket eden sarı kırmızılılar, eski mabetleri Ali Sami Yen Stadı'nın bulunduğu yerin önünden de geçilen yaklaşık 2 saatlik "zafer turu"nun ardından TT Arena'ya geldi.



Tur boyunca yol kenarlarında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftar ve vatandaşlara alkışlarla karşılık veren kafile, stada ulaşarak kutlamalara dahil oldu.

Kutlamalar sırasında sanatçı İrem Derici, Altay ve Gökhan Keser bir de konser verecek. Ünlü DJ Suat Ateşdağlı’nın hazırlayacağı programda taraftarlar, lazer ve havai fişek gösterileriyle unutulmaz bir gece yaşayacak.

Şampiyonluğa emek veren herkes sahnede

Galatasaraylı futbolcular coşku ile stada girerken yönetimin şampiyonluk kutlamasında seremoniye katılmayacağı açıklandı. Başkan Dursun Özbek'in kararı ile yönetim kutlamada sahneye çıkmaz iken, bu kararı alan Özbek, "Şampiyonlukta en büyük emek ve pay futbolcular ile teknik heyetin. Biz yöneticiler olarak rol çalmayacağız ve onların coşkusunu izleyeceğiz" dedi.

Kupa töreninde ilk olarak Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukta perde arkasında emeği geçenler sahneye davet edildi. Florya Mein Oktay Tesislerinde görev yapan malzemeciler, şöförler, top toplayıcılar, ahçılar, lojistik destek sağlayanlar, sağlık kurulu, fizyoterapistler, idari ekip kısaca tüm tesis personeli kupa töreninde sahneye çağrıldı. Saat 21:39’da Galatasaray’ın şampiyonluk kupası tören alanına getirildi.



Bu sırada TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yapılan anons üzerine futbolcularına madalyalarına vermek adına sahneye çıktı.

Daha sonra teknik heyetteki antrenörler sahneye davet edildi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise özel olarak “20. şampiyonluğun gerçek mimarı. Çünkü o Galatasaraylı idi. Takımı bir araya getirdi. Florya’ya arkadaşlığı, kardeşliği getirdi” diyerek sahneye davet edildi. Hamza Hamzaoğlu kupa törenine oğlu Ahmet ve kızıyla çıktı.

Melo 'pitbull sevinci'yle, Umut Bulut 'Ankara'nın bağları'yla sahnede

Teknik heyetten sonra futbolcular tek tek sahneye davet edildi.

Galatasaraylı tüm futbolcular sahneye kendi seçtikleri parçalar eşliğinde çıktı. Muslera, ülkesinin bayrağını takarak sahneye çıktı ve madalyasını aldı. Melo ise 3 çocuğu ile beraber Pitbull sevinci yaparak sahneye çıktı. Umut Bulut ise Ankaralı olduğu için “ Ankara’nın bağları” parçası ile Ankara havası oynayarak çıktı.

Wesley Sneijder ise büyük alkış eşliğinde Galatasaray bayrağını sallayarak yabancı ve seyircileri coşturan bir remix ile çıktı. Podyumda kalarak madalyasını almadan önce Galatasaray tribünlerine üçlü çektiren Sneijder'ın mikrofonu kaparak "Fener Ağlama” diye bağırması, TT Arena tribünlerinde büyük heyecan yarattı.



Bruma, Portekiz bayrağı ile çıkarken; Telles Brezilya bayrağı ve ülkesinin dansını yaparak alana geldi. Galatasaray’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ise özel olarak seçtiği “ Yıldızların altında” parçası ile çıktı.

Pandev, Michel Telo’nun parçası ile çıkarken Sinan Gümüş de Sneijder gibi parti remixi ile sahneye çıktı. Chedjou da Kamerun bayrağı ve kızı ile birlikte sahneye geldi. Ve sahnede kızı ile selfie çekti. Selçuk İnan da sahneye çıktıktan sonra bütün Galatasaray takımı kenetlenerek coşku yaşadı.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı Galatasaray’a kupasını verdikten sonra TT Arena Stadında meşaleler yandı, havai fişek gösterileri altında sarı kırmızılı takım kupasını aldı. Madalya töreninin ardından başkan Dursun Özbek, alandan ayrıldı.