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Spor

GALATASARAY'DAN DİARRA AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 20:13

-GALATASARAY'DAN DİARRA AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Galatasaray Kulübü, Real Madridli oyuncu Mahamadou Diarra için herhangi bir transfer girişiminde bulunulmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mahamadou Diarra'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde basında haberlerin yer aldığı belirtilerek, ''Fenerbahçe Kulübü de adı geçen futbolcu ile ilgilenmediğini spor kamuoyuna ve kulübümüze yönelik bir açıklama ile duyurmuştur. Galatasaray Kulübü olarak Mahamadou Diarra ile ilgilenmediğimizi, bu futbolcuya ilişkin herhangi bir girişimimiz olmadığını spor kamuoyuna ve Fenerbahçe Kulübü'ne duyurmak isteriz'' denildi.

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