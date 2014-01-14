Galatasaray, Di Maria'ya teklif götürdü

Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda gönderilebileceği, Arsenal ile Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmek için yarışa girdiği iddia edildi.

Arsenal'in Real Madrid'e Di Maria için 25 milyon sterlinlik teklif yaptığı vurgulanırken, Galatasaray'ın karşı atağa geçmeye hazırlandığı ve Arjantinli oyuncunun bonservisi için Madrid yönetimine 28 milyon sterlinlik bir teklif sunacağı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki Arjantinli oyuncuya da haftalık 160 bin sterlin ödenmesinin planlandığı öne sürüldü.

Vidic beklemede

Ada basınında yer alan haberlerde ise Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek defans oyuncusu Nemanja Vidic'le Barcelona ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü. Sırp futbolcunun menajeri Silvano Martina, "Kırmızı Şeytanlar"la sözleşme yenilemediği için diğer kulüplerle transfer görüşmesi hakkına sahip Vidic ile birkaç takımın ilgilendiğini doğrularken, 32 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili acele karar vermek istemediğini açıkladı.

Ranocchia'da Galatasaray'ın takibinde

İtalya basınından Sky Sport'da yer alan habere göre, bu sezon istikrarsız bir grafik sergilyen İnter'in İtalyan savunma oyuncusu Andrea Ranocchia ile Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'un yanı sıra Galatasaray da ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların futbolcu izleme komitesinin, Ranocchia'yı mercek altına almak için İnter'in Chievo Verona ile oynadığı son lig karşılaşmasında Guiseppe Meazza Stadyumu'na geldiği, milli oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı.

Haberde, bu sezon 14 lig maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın İnter yönetimine henüz resmi bir teklifte bulunmadığı, sarı-kırmızılı ekibin bu oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz kulüpleriyle yarışması gerektiği ifade edildi.

İnter, İtalya Milli Takımı'nda da 12 kez görev alan Ranocchia'yı 2011 sezonunda Genoa'dan 18,5 milyon avro karşılığında transfer etmişti.