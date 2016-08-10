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Spor

Galatasaray'dan 'cemaat' açıklaması

“Basındaki kiralık kalemlerin Türk futboluna nifak sokma çabasını üzülerek izliyoruz”

10 Ağustos 2016 19:26

Galatasaray Spor Kulübü, resmi sitesinde kulüp hakkında yapılan "cemaat" haberleri ve köşe yazılarına ilişkin açıklamada bulundu. "Sporun birleştirici ruhundan nasibini almamış bazı kesimlerin yaptığı açıklamalar ve basındaki kiralık kalemlerine yazdırdıkları yazılar vasıtasıyla, ortalıktaki toz dumandan faydalanıp kendilerini aklama, Türk sporuna nifak sokma çabasına girdiklerini üzülerek izliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herkes şunu bilmelidir ki Galatasaray camiası, Türkiye’de demokrasinin fitilini ateşlemiş fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür köklere sahiptir. Geleceğini akılla, bilimle inşa etmeyi şiar edinmiş ülkemizin en büyük sivil toplum örgütüdür. Her daim demokrasinin ve halkın kayıtsız şartsız egemenliğinin yanında olmuş, hiç batmayan bir ilim ve irfan güneşidir. Ve tarih sayfaları, güneşi balçıkla sıvamaya çalışan acizlerin yenilgileriyle doludur. Öyle olmaya da devam edecektir."

 

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