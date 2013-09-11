Galatasaray'dan bir ilk: GSTravel

Galatasaray Kulübü ile Etstur büyük bir işbirliğine imza atarak, GSTravel projesini hayata geçirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da gerçekleşen imza töreninde, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan, İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan ve Etstur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy yer aldı.

İşbirliğinin duyurulduğu törende Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin en büyük seyahat acentesi Etstur işbirliğiyle bugün hayata geçirdiğimiz GSTravel Projesi’ni siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Öncü ve yenilikçi kimliğiyle Türk sporunun gelişimine yönelik atılımlarını devam ettiren Galatasaray’ın Etstur ile yarattığı yepyeni markası GSTravel, Türk spor kulüpleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan çağdaş ve kapsamlı bir proje. Bu projeyle, tüm taraftarlarımız, yurt içi ve yurt dışı deplasmanlarında maç biletiyle birlikte seyahat, konaklama ve transfer hizmetlerini de içeren maç paketlerini satın alabilecek. Bununla birlikte Etstur tarafından satılan diğer tüm seyahat ürünlerini www.gstravel.org sitesi aracılığıyla alan taraftarlarımız, yaptıkları her seyahatte kulübümüzün de kazanmasını sağlayacak. Ayrıca dünyanın dört bir yanında ve İstanbul dışında yaşayan tüm taraftarlarımız, kendilerine özel olarak oluşturulan paketleri www.gstravel.org üzerinden satın alarak Türk Telekom Arena’nın büyüleyici atmosferinde maçlarımızı en konforlu şekilde izleyebilecek. GSTravel markamızın gerek taraftarlarımıza gerekse camiamız ve iş ortağımız Etstur’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve taraftarlarımızın desteğiyle çok iyi sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bilet, otel, ulaşım tek paketle alınacak

Galatasaray ile işbirliğinden büyük gurur duyduklarını belirten Etstur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, “Türkiye’nin iki lider markasının bir araya geldiği bu özel projeyle birlikte hem Galatasaray Spor Kulübü hem Galatasaray taraftarı hem de turizm sektörü kazanacak. Yurt içinde ve yurt dışında Galatasaray taraftarına maç turları ile birlikte A’dan Z’ye komple bir hizmet vereceğiz. GSTravel ile taraftar, online olarak ya da çağrı merkezini arayarak tek bir hareketle maç biletini, uçak biletini, otelini ve transfer hizmetlerini birlikte satın almış olacak. Bunun dışında gstravel.org üzerinden yaptığı tüm rezervasyonlarda takımının kazanmasını sağlayacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Etstur, bu işbirliği sayesinde birlikte değer kazanarak yükselmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

'Taraftarlarımız bu ürünü almalı'

Galatasaraylı yönetici Sedat Doğan da Başkan Ünal Aysal'ın 'Dünyada ilk 10 kulüp içine gireceğiz ve orada kalacağız' sözünü hatırlatarak, bunu sadece spor ürünleri satarak yapamayacaklarını belirtti. Yeni işler yapmaları gerektiğini kaydeden Doğan, "Bunun için de taraftarlarımızın bu ürünü almsı lazım. Dünya çapında Galatasaray görmek istiyorlarsa, dünya çapında yıldızları takımlarında görmek istiyorlarsa bize bu anlamda destek olmaları lazım. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. Etstur ile işbirliğini Galatasaray Kulübü seçti. Etstur'u en iyisi olduğu için seçtik. Bu işbirliğinden 5-10 milyon TL gelir beklentimiz var." şeklinde konuştu.