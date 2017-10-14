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Spor

Galatasaray'dan bir ilk

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu

14 Ekim 2017 21:33

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Atiker Konyaspor\'a konuk olacak. Saat 19:30\'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek.
Mücadele öncesi ilk 11\'ler açıklanırken, Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.
Galatasaray\'ın ilk 11\'i şöyle;
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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