Galatasaray'dan bir ilk

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Atiker Konyaspor\'a konuk olacak. Saat 19:30\'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek.

Mücadele öncesi ilk 11\'ler açıklanırken, Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.

Galatasaray\'ın ilk 11\'i şöyle;

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

İSTANBUL / DHA