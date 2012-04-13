Galatasaray'dan Beşiktaş'a stat kıyağı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İnönü Stadı'nın yapımı konusunda Başbakan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı ikna etmesi camiada ve taraftarda heyecan yaratmıştı. Ancak stadın yapımı sırasında maçlarını nerede oynayacağı konusunda net bir fikir ortaya atılamamıştı. Galatasaray'ın Arena Stadı'nın vermek istememesi, Beşiktaş'ın ısrarları hep yazıldı çizildi. Bu konuda noktayı ise Galatasaray'ın önemli ismi koydu.

Galatasaray'da yeniden divan kurulu başkanlığına seçilen İrfan Aktar, Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nın yapımı sırasında oynayacağı yer ile ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Taraftarımız bu konuya karışmasın



İrfan Aktar, "Beşiktaş bizim 100 yıllık dostumuz. “Beşiktaş asla TT Arena Stadı'nda oynayamaz” fikri hiçbir zaman bizde olamaz. Üstelik bu konuya taraftar da karışamaz" dedi.

Aktar, kendilerine şu ana kadar gelmiş herhangi bir teklif olmadığını belirterek, "Gelirse düşünürüz. Ancak Beşiktaş öncelikle kendi prosüdürlerini yoluna koymalı. Stadı hangi şartlarda, ne zaman yapacaklar?.. Bunlar belirlenmeli" ifadesini kullandı.

İrfan Aktar şunları söyledi:

Beşiktaş İnönü stadının yapımı esnasında Arena'da oynayabilir bunda bir sakınca yok. Teklif geldiğinde makul şartlar ve fikstür uygunsa elbette Arena’nın kapılarını BJK'ye açarız.BJK ile 100 yıllık dostluğumuz var.