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Spor

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2011 22:59

-GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Galatasaray, Beşiktaş'ın, Fiyapı İnönü Stadı'nı yeniden inşa etmeyi planladığı tarihte maçlarını Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Arena'da oynama talebine olumsuz yanıt verdi.  Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaşlı bir yöneticinin, statlarını yapacakları tarihteki maçlarını Türk Telekom Arena'da oynamak istediklerini söylediğini işittiklerini belirtti. Yalçındağ, ''Böyle bir duyum aldık. Biz Beşiktaş'ı ancak evimizde oynayacağımız maçta misafir etmekten memnun oluruz. Sadece bu kadar olabilir'' diyerek, bu talebi kabul etmeyeceklerini bildirdi. 

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