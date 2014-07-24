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Spor

Galatasaray'dan Avusturya'da kötü prova: 3-1

Galatasaray, Avusturya'da Rapid Wien'le yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu

24 Temmuz 2014 02:39

Galatasaray, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin tek golü 27. dakikada Chedjou ile gelirken Avusturya temsilcisi 28'de Wydra, 52'de Behrendt ve son dakikada Alar'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Sarı-kırmızılıların baskıyı artırdığı  27. dakikada kazanılan korneri Selçuk iyi ortaladı, ceza sahasında nefis yükselen Chedjou şık bir kafa golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Rapid Wien'li Vidra ceza sahası içerisinden güzel bir vuruşla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.  İkinci yarıya hızlı başlayan Rapid Wien, 52. dakikada gelişen duran top organizasyonunda Behrendt ceza alanında topu iyi kontrol etti, yerden sert vurdu ve takımını öne geçirdi.

Avusturya ekibi, 3. golü ise 90. dakikada Deni Alar ile buldu. Karşılaşmayı  Rapid Wien 3-1 kazandı.

 

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Galatasarayrapid wienavusturyahazırlık maçı

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