Galatasaray'dan Asamoah atağı

Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah'ı aldı. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon teklif ettiği iddia edilen yönetim, Asamoah cephesinden gelecek yanıtı bekliyor.

Eurosport'ta yer alan habere göre; teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda liste hazırlayan sarı kırmızılı yönetim, Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon teklif eden yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 24 maça çıkan Asamoah, 1 asist yapıp 3 sarı kart görmüştü. Serie A kariyerine Torino'da başlayan Asamoah, asıl çıkışı Udinese'de forma giyerken yapmıştı. Ganalı futbolcu 2012-2013 sezonunda Juventus'a transfer olmuştu.

Orta sahada, sol bek ve sol kanatta oynayabilen Ganalı futbolcu, Tudor'un gelecek sezon için kadroda görmek istediği isimlerden biri. Galatasaray yönetimi, Asamoah'tan gelecek yanıta göre transferdeki durumu netleştirecek.