T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan Arda Turan transferi için resmi temas!

Barcelona'nın, sarı-kırmızılıların kiralık teklifini kabul etmediği yazılmıştı

09 Ağustos 2017 19:06

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmeden ne sonuç çıkacağı merak konusu.

Taksim'deki buluşmada taraftarların önce 1 yıllık kiralık sözleşme üzerinde konuştuğu öğrenildi. Daha sonraki detaylarda Arda'nın giyeceği forma numarasından satış opsiyonuna kadar birçok maddenin belirleneceği ifade edildi. Özbek-Bulut zirvesinden Arda Turan'ın transferi için prensipte anlaşma sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin Feghouli ve Asamoah'ın transferleri için de Bulut'a yetki verdiği ve kısa sürede bu isimlerin de kadroya katılacağı öğrenildi.

ETİKETLER

ardaturangalatasaraytransferahmetbulutdursunözbekgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24