Galatasaray'dan Arda Turan transferi için resmi temas!

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmeden ne sonuç çıkacağı merak konusu.

Taksim'deki buluşmada taraftarların önce 1 yıllık kiralık sözleşme üzerinde konuştuğu öğrenildi. Daha sonraki detaylarda Arda'nın giyeceği forma numarasından satış opsiyonuna kadar birçok maddenin belirleneceği ifade edildi. Özbek-Bulut zirvesinden Arda Turan'ın transferi için prensipte anlaşma sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin Feghouli ve Asamoah'ın transferleri için de Bulut'a yetki verdiği ve kısa sürede bu isimlerin de kadroya katılacağı öğrenildi.