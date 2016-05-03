Galatasaray'dan araba fiyatına kombine

Eurocup'ta şampiyon olan Galatasaray Odeabank'ta, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarının kombine fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Abdi İpekçi Arena'da Protokol tribününün önünde yer alan saha içi koltukların fiyatı 35 bin TL olarak belirlendi. 15 Mayıs'a kadar bu koltuklardan almak isteyen taraftarlar yüzde 10 indirimden faydalanarak 31 bin 500 TL'ye satın alabilecek.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü, salonun diğer bölümlerindeki koltuklar için de 2 ayrı paket fiyatı belirledi. Sadece Türkiye Ligi'ni kapsayan koltuklar 270 ila bin 125 TL arasında değişen fiyatlara satılacak.



Galatasaray'ın gelecek sezon mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'ni de kapsayan koltukların fiyatları ise bin 170 ila 2 bin 25 TL arasında değişiyor. Saha içi koltukların fiyatının 35 bin TL olarak belirlenmesi büyük yankı yaratırken, sarı kırmızılı yöneticiler, "Camianın önde gelen isimlerinin basketbola destek vermesi adına yüksek tutuldu" açıklamasını yaptı.



Sarı kırmızılı futbolcular Galatasaray Odeabank'ın Eurocup'ı kazandığı karşılaşmayı, şimdi 35 bin TL'den satışa çıkarılan koltuklarda izlemişti.