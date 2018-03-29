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Spor

Galatasaray'dan anlamlı ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'da teknik ekip ve futbolcular Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti

29 Mart 2018 19:09

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'da teknik ekip ve futbolcular Florya\'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu\'nu ziyaret etti.
Teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, futbolcular Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis ile birlikte Florya\'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu\'na ziyarette bulundu. Fatih Terim, yardımcıları ve oyuncular, yurttaki sakinlere çiçek hediye ederken, misafirlerle yakından ilgilendiler.
Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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