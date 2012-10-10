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Spor

Galatasaray: Alex ile görüşmedik

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Alex de Souza'yla ilgili bir açıklama yaptı

10 Ekim 2012 20:54

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, basında yer alan ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Alex de Souza arasında yaşandığı iddia edilen görüşmelerin gerçek dışı olduğu belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ile değerli futbolcuları Alex de Souza arasında yaşanan süreç ve yaşananlar tüm kamuoyunun malumudur. Konuya, kurum ve kişilere zarar vermemek amacı ile mesafeli yaklaşılmış bu düşünce ile özellikle görüşme, açıklama ve değerlendirme yapılmamıştır.

Tüm bu özenli yaklaşımımıza rağmen farklı yayın organlarında dün Teknik Direktörümüzün Alex ile görüştüğüne, bugün ise sporcuyu Galatasaray’a gelmesi için davet ettiğine dair en hafif söyleyişle “GERÇEK DIŞI” haberler ile karşılaşılmıştır.

Tiraj kaygısı ve spekülasyon yaratarak olaylara başkalarını da dahil etme çabası ile “GERÇEK DIŞI” haber yapmayı alışkanlık haline getirenleri tüm Galatasaraylıların bilgisine ve değerlendirmelerine sunarız."

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