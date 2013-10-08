Galatasaray'dan Adnan Öztürk'e: İktidar hırsına kapılmış...

Galatasaray Kulübü, eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk'ün yaptığı açıklamalara cevap verdi. Açıklamada, "Galatasaray’da iktidar hırsına kapılmış birkaç kişinin TV, basın ve internet ortamında sistemli bir eleştiri ve yıpratma çabalarına giriştikleri, amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah, her şeyi fırsat olarak gördükleri Galatasaray’ı biraz tanıyan, gelişmeleri göz ucuyla bile olsa takip eden herkesin farkında olduğu bir gerçek" denildi.

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde, özellikle Fatih Terim’in ayrılmasından sonra Galatasaray’da iktidar hırsına kapılmış birkaç kişinin TV, basın ve internet ortamında sistemli bir eleştiri ve yıpratma çabalarına giriştikleri, amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah, her şeyi fırsat olarak gördükleri Galatasaray’ı biraz tanıyan, gelişmeleri göz ucuyla bile olsa takip eden herkesin farkında olduğu bir gerçek. Ne yazık ki, dün Galatasaray’ı başka bir yönetimden kendi tabirleriyle “kurtarmaya” çalışan ve Ünal Aysal’ın Başkanlık döneminin büyük bir bölümünde görev almış ancak bu bayrak yarışının anlamını kavrayamamış bazı arkadaşlarımız, bu seviyesiz girişimlerin başını çekiyor.

Telegol programında, bir önceki dönemin Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyan Adnan Öztürk’ün kendisinin en azından tanıklık ettiği süreçteki pek çok gelişmeyi inkar eden bir tavır içinde “komplo, tezgah, tiyatro” gibi çamura bulanmış bir retorikle, hiçbir Galatasaraylı’ya yakışmayan bir hırs ve uslup içinde bir röportajı yayımlanmıştır.

Galatasaray’da yöneticilik yapmış bir kişi için en hafif tabirle “utanç verici” olarak nitelendirilebilecek bu söyleşinin camiamız açısında hayırlı bir yönü de mevcuttur. En azından bu sayede, uzun bir süredir her demecinde gönlünde yatan gerçek aslanın Galatasaray değil, Başkanlık olduğu ortaya çıkmakta olan bu arkadaşımızın, 180 derecelik dönüşümünün temelinde yatan motifler de, apaçık ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Henüz 4 ayını yeni doldurmuş olan bir yönetimdeki arkadaşlarımıza ve yıllarca görev almakla kalmayıp camia içinde tanınmak için kullandığı değerli kurum ve kişilere yönelik alaycı, aşağılayıcı bakışı aslında bizzat kendisini küçük düşüren cümlelere dökülmüş, hiçbir bilgi ya da belgeye dayanmayan içi bomboş iddiaları seçim kararımızın erken değil tam zamanında alındığını hepimize bir kez daha kanıtlamıştır. Her vesileyle sağduyusunu kanıtlamış camiamızın ve kamuoyunun, bu talihsiz söyleşi sayesinde, kendisi hakkında nihai değerlendirmeyi yapacağından eminiz."