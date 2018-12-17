Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın basın sözcülüğü görevinden alınacağı haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Çıkan haberlerin yalanlandığı açıklamada, "İlgili kişi ve asılsız haberiyle ilgili hukuki süreç de başlatılmıştır" denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Muhabir Nevzat Dindar’ın 17 Aralık 2018 sayılı, gerçekdışı söylemler içeren “Albayrak Susacak” başlıklı yazısı, tamamen hayal mahsulü ve kurgudur.

"Galatasaray aleyhine yaptığı maksatlı ve yalan haberleri nedeniyle kulübümüzün tüm aktivitelerinden akreditasyon yasağı bulunan Nevzat Dindar’ın, ısrarlı gerçekdışı haber ve söylemleri, kindar bir tutum olarak görülmektedir.

"İlgili kişi ve asılsız haberiyle ilgili hukuki süreç de başlatılmıştır.

"Kamuoyuna duyururuz."