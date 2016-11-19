Galatasaray'dan 9, Fenerbahçe'den 5 isim ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

17 Ocak 1909'da 'Papazın Çayırı'nda başlayan 107 yıllık rekabette Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü Fenerbahçe Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipten 9, sarı lacivertlilerden de 5 futbolcu ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev almanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'da yeni transferler Eren Derdiyok, Luis Cavanda, Nigel de Jong, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in forma vermesi halinde ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibe daha önceki sezonlarda transfer olan savunma oyuncusu Salih Dursun ile kaleci Cenk Gönen de görev verilmesi durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

Fenerbahçe'de ise sezon başında kadroya dahil edilen Aatif Chahechouhe, Gregory van der Wiel, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter, forma giymesi durumunda ilk kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin atmosferini soluyacak.

Sarı-lacivertlilerin bir başka yeni transferi Jeremain Lens ise sakatlığı nedeniyle tarihi randevuda görev alma şansını kaçıracak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 20 Kasım Pazar günü yapılacak.