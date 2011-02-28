-GALATASARAY'DAN "KAVGA" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcuların birbirleriyle yumruklaştığı, küfürleştiği, olayların çıktığı ve Florya'da program dışı idman yapıldığı şeklinde yer alan haberlerin doğru olmadığı iddia edildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, medyada ''yalan, asılsız, abartılı'', Galatasaray'ı ''kontrolden çıkmış'' durumda göstermeye çalışan ''zincirleme haberlere'' yer verildiği ileri sürüldü. Yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından üretilen bu haberlerle, spor kamuoyunun, ''Florya'da büyük bir kaos ortamı'' bulunduğuna inandırılmaya çalışıldığı öne sürülerek, şöyle denildi: ''Haber adı altında yapılan bu yayınlar, akıl almaz bir yıpratma operasyonunun parçasıdır; 'Birbiriyle kavga eden, antrenmana iştirak etmeyen, Başkan'ın yaptığı toplantıya katılmayan, kendilerine verilen 'borcu yoktur' kağıdını imzalamayarak adeta kazan kaldıran, adeta bir 3. sayfa gazete haberi gibi soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ederek 'kanlar içinde kalan' futbolcular! Bu tür gerçekleşmemiş hayal ürünü haberlere konu edilen olaylarla gündem yaratarak Galatasaray Futbol Takımı ve camiası yıpratılmaya çalışılmaktadır. Değerli Galatasaraylılara ve spor kamuoyuna açıklamak isteriz ki bu açık bir karalama kampanyasıdır. Bu ve benzeri haberlerin 2 gün sonra oynanacak olan takımımız için önemli bir Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde yapılması gerçek niyeti de apaçık ortaya koymaktadır. Bilinmesini isteriz ki, yukarıda örnekleri olan başlıklar ve içeriğinde hayal gücü sınırlarını zorlayan satırlarla; spor haberciliğinden çok magazin gazeteciliğini çağrıştıran ve kaynağı belirsiz yabancı internet sitelerine sayfalarını teslim eden bakış açısı Galatasaray'dan daha çok basın etiğine zarar vermektedir. Unutulmasın ki bu anlayış ürünü sayfalar güvenilir olmadıkça okur bulamayacaklardır.'' -FUTBOLCULAR GALATASARAY TV'DE- İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisinin ardından Galatasaray'da kavga ettikleri öne sürülen Milan Baros ve Juan Culio ile Juan Pablo Pino'nun Galatasaray Tv'de açıklamalarda bulunacakları bildirildi. Programın, bugün saat 17.00'de başlayacağı kaydedildi.