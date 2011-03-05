-GALATASARAY'DAN "ARDA" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Galatasaray Kulübü, takım kaptanı Arda'nın transferiyle ilgili herhangi bir kulüple anlaşma ya da görüşme yapılmadığını bildirdi. Kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede ''Arda Chelsea'ye satıldı'' şeklinde haber yayınlandığı ifade edilerek, ''Haberde yer alan iddialar gerçek dışıdır. Arda Turan'ın transferi ile ilgili olarak herhangi bir kulüple yapmış olduğumuz bir anlaşma ya da görüşme yoktur'' denildi. Açıklamada ayrıca, medya organlarında Galatasaray Sportif A.Ş. Sportif Direktörlüğü ile ilişkilendirilen isimlerle bir görüşme yapılmadığı vurgulanırken, bir gazetede başkan Adnan Polat ile oyuncu Ayhan Akman arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğun da tamamen hayal ürünü olduğu ileri sürüldü.