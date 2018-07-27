Galatasaray'dan 3 yeni transfer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ertuğurul Erdoğan ile anlaşılmasının ardından, 3 yerli oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Can Korkmaz, Antalyaspor forması giyen Hasan Emir Gökalp ve İstanbu Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan, 26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1+1, 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 2+1 ve 22 yaşındaki pivot Ayberk Olmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.