Galatasaray'dan 3 puanlık idman

T24

Zor günler geçiren rakibi karşısında erken gol bulan lider, kolay geçen 90 dakikada galibiyete 4 golle ulaştı. Bu sonuçla puanı 50 olan Galatasaray'ın, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı.Bu arada Fatih Terim maça sürpriz bir ilk 11'le başladı: Muslera, Sabri, Gökhan Zan, Semih, Çağlar, Emre Çolak, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar, Riera, Sercan Yıldırım ve Elmander.Ankaragücü karşısında Galatasaray, maça çok hızlı girdi. Henüz 5'inci dakikada Riera'nın soldan sert kestiği top, savunmaya çarpıp havalandı. Kale sahasına düşen topa kafa vuruşunu yapan Gökhan Zan, Sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.Genç oyunculardan oluşan Ankaragücü kadrosu, erken yediği golle oyun disiplininden de koptu.Galatasaray, 9'uncu dakikada Emre Çolak'ın güzel golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan İspanyol oyuncu Riera'nın yerden ortasına, gelişine çok sert vuran Emre Çolak, maçın skorunu 2-0'a getirdi. Sarı-kırmızılı takımın ilk 2 golünün asisti, Riera'dan geldi.Sarı-kırmızılı takım, zayıf rakibi karşısında 2 farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra daha çok top çevirmeye başladı. Zaman zaman Ankaragücü'nün etkili atakları karşısında zorlanan Galatasaray, devreyi 2-0 önde kapattı.İkinci yarıya da ev sahibi iyi başladı. 55'inci dakikada ise Ankaragücü savunmasından büyük bir hata geldi. Çıkarken kaptırılan top, bir türlü uzaklaştırılamadı. Son olarak Riera'nın önünde kalan top, İspanyol oyuncunun sert vuruşu ile filelerle buluştu. Galatasaray, bu golle 3-0 öne geçti.İlerleyen dakikalarda Melo'nun da oyuna girmesi ile hareket kazanan maç, ev sahibi Galatasaray'ın kaçırdığı fırsatlarla geçti. Sağdan gelen etkili ortalarla, iki kez Ankaragücü kalesini yoklayan Melo, kaleci Bora'yı geçemedi.Maçın 76'ıncı dakikasında ise Galatasaray'ın yeni transferi Yiğit Gökoğlan sahne aldı. Sabri'nin ara pasında yine Ankaragücü savunması büyük bir hata yaptı ve top Yiğit'in önünde kaldı. Onun da vuruşu, mücadelenin skorunu 4-0'a getirdi.Galatasaray, çok rahat bir oyun sergilediği 90 dakikayı, 3 puanla tamamladı ve takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta, farkı yeniden 5 puana çıkardı.Galatasaray: 4 - Ankaragücü: 0Stat: Türk Telekom ArenaHakemler: Barış Şimşek xxx, Ekrem Kan xxx, Mehmet Metin xxxGalatasaray: Muslera xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Semih Kaya xx, Çağlar Birinci xxx, Emre Çolak xxx (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan xx), Ceyhun Gülselam xx, Engin Baytar xx (Dk. 63 Melo xx), Riera xxx (Dk. 71 Ujfalusi xx), Sercan Yıldırım xx, Elmander xxAnkaragücü: Bora Gök xx, Mehmet Çoğum x, Aydın Toscalı x, Ümit Kurt xx, İshak Doğan xx, Gökhan Erdoğan x (Dk. 75 Orhan Evci x), Serkan Şirin xx, Bilal Gülden x, Veli Torun x (Dk. 58 Muhammed Türkmen x), Serol Demirhan xx, Ergin Keleş x (Dk. 87 Atilla Aybars Garhan x)Goller: Dk. 4 Gökhan Zan, Dk. 9 Emre Çolak, Dk. 54 Riera, Dk. 76 Yiğit Gökoğlan (Galatasaray)