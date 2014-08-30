Galatasaray'dan 3 puanlı açılış

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Bursaspor deplasmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

Taraflar, müsabakanın ilk 45 dakikasında birbirlerine oyun anlamında üstünlük kuramadı. Orta alanda iyi çoğalan Bursaspor, rakibine bu bölümde fazla hücum şansı tanımadı. Bursaspor, orta alanda etkili olmasına rağmen hücumda çoğalamadığı için fazla pozisyon üretemedi. Konuk ekip ise yeşil-beyazlıların baskısı nedeniyle istediği pozisyonları bulamadı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada Bursaspor geliştirdi. Sağ kanattan hareketlenen Volkan Şen, topu kale alanına doğru ortaladı. Fernandao'nun hareketlendiği meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdi.

32. dakikada, Galatasaray atağında sol kanattan ilerleyen Sneijder, ceza sahası dışından çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, üstten az farkla auta gitti.

33. dakikada, Bursaspor atağında sağ kanattan süratle giden Belluschi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Aziz Behiç'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

43. dakikada, Galatasaray atağında sol kanattan hareketlenen Bruma, topu penaltı noktası üzerinde bekleyen Burak Yılmaz'ın önüne doğru gönderdi. Kaleci Harun Tekin, zamanında bir hamleyle meşin yuvarlağa Burak Yılmaz'dan önce hakim oldu ve muhtemel bir gol tehlikesini bertaraf etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

Maçın ikinci yarısında, 47. dakikada Galatasaray tehlikeli bir pozisyon üretti. Orta alandan gelen topu İbrahim Öztürk, kafayla geriye kalecisi Harun Tekin'e aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağa Burak Yılmaz hareketlendi. Kalesini zamanında terk eden Harun Tekin, topu ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırdı. Dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bruma, sol kanattan ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Açıyı iyi kapatan kaleci Harun Tekin, topu ayaklarıyla kornere çeldi.

52. dakikada, Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanattan hareketlenen Bruma, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Burak Yılmaz, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

56. dakikada, Bursaspor atağında Fernandao'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Aziz Behiç, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne atmak yerine şut deneyince top kaleye paralel olarak taca gitti.

60. dakikada, İbrahim Öztürk'ün kontrol edemediği top, Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

63. dakikada, Bursaspor'un sağ kanatan kazandığı köşe atışını kullanan Volkan Şen, meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Galatasaray savunması, topu kafayla arkaya düşürdü. Traore'nin, gelişine sert şutunda top, yandan az farkla auta çıktı.

69. dakikada, Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Volkan Şen, topu arka direğe ortaladı. Aziz Behiç'in, gelişine sert şutunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

74. dakikada, Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanatta ceza sahası içinde topu önünde bulan Ozan Tufan, arka direğe doğru orta yaptı. Fernandao'nun yatarak sert şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.

76. dakikada, Bursaspor atağında Fernandao'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası içinde buluşan Volkan Şen, topa yerden sert vurdu. Kaleci Muslera'nın son anda tokatladığı meşin yuvarlak, kornere çıktı.

78. dakikada, Galatasaray atağında Olcan Adın'ın pasıyla hareketlenen Yekta Kurtuluş, topu ceza sahası içine giren Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Onun sert şutunda kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarpan meşin yuvarlak, üstten kornere gitti.

90+1. dakikada, konuk ekip bir gol daha buldu. Sağ kanattan ilerleyen Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale alanına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Olcan Adın, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

Maç, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.