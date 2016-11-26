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Spor

Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet

Aslanlar, kendi evinde Bursaspor'u 3-1 yendi

26 Kasım 2016 00:59

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Galatasaray Yasin, Sneijder ve Eren Derdiyok'un golleriyle Bursaspor'u 3-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasarayi kendi sahasında Bursaspor ile karşılaştı. 

Bursaspor, 14. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle 1-0 öne geçti.

Yasin Öztekin, 32. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü attı: 1-1

Sneijder, 55. dakikada Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

90. dakikada Eren Derdiyok'un golüyla Galatasaray 3-1 öne geçti. 

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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