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Spor

GALATASARAY'DAN 10 SEZON SONRA KÖTÜ START İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2010 18:53

-GALATASARAY'DAN 10 SEZON SONRA KÖTÜ START İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuna deplasmanda Sivasspor'a yenilerek başlayan Galatasaray, lige 10 sezon sonra mağlubiyetle ''Merhaba'' diyerek taraftarlarını üzdü.  Sivasspor maçıyla birlikte lig tarihindeki açılış maçlarında toplam 36 galibiyet, 10 yenilgi, 7 beraberlik alan ''Cim bom'', 10 açılış maçı sonrasında sezonu mağlubiyetle karşıladı.  Süper Lig'de 10 sezondur ilk hafta maçlarını yitirmeyen Galatasaray, açılış maçlarında son yenilgisini 1999-2000 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1'lik skorla Gaziantepspor karşısında almıştı. Galatasaray, mağlup olduğu Sivasspor maçı öncesinde oynadığı 10 açılış maçında 8 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.  Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki ilk maçında Gaziantepspor'u deplasmanda 3-2 yenmişti. 

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