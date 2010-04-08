Galatasaray'daki çöküşün perde arkası

T24 - Sivas’ta son dakika golüyle şampiyonluk yarışına havlu atma noktasına gelen G.Saray’da kazan kaynamaya başladı.



Adını vermek istemeyen bir futbolcu, Habertürk Gazetesi'nden Erhan Telli'ye içini döktü. Kötü gidişatın nedenlerini teker teker sıralarken, takımdaki en büyük sorunun ise ‘güven bunalımı’ olduğunu söyledi. İşte çok konuşulacak itiraflar:





"Sürekli kadro değişiyor, iyi oynasanız fark etmiyor"



“Deplasmanlarda kazanamamak artık kâbusumuz haline geldi. Ne yapsak bir türlü sonuç alamıyoruz. Takım neredeyse her hafta başka bir onbirle sahaya çıkıyor. Bir gün onbirdesiniz, bir bakıyorsunuz daha sonraki hafta yedeksiniz. İyi de oynasanız fark etmiyor. Sürekli oynamayınca da gücünüz kayboluyor. Takımda kimsenin kendine güveni kalmadı. Bazı arkadaşlarımız maç içinde top ayağına geldiğinde artık ne yapacağını şaşırıyor. Ya taca atıyor ya da rakibe veriyor.”





"Jo ve Dos Santos'un çocukça hareketleri var"



“Yabancı oyuncular kafalarına göre takılıyor. Burada olmalarının, G.Saray’da oynamanın önemini, ciddiyetini anladıklarından emin değilim. ‘2 ay sonra nasıl olsa gideceğiz’ diye düşündükleri için verimli olamıyorlar. Takım oyununa katkıları “Yok” denilecek kadar az. Zaten Jo ve Dos Santos yaşları küçük olduğu için çocukçahareketler içindeler. Ayrıca Elano’nun vermesi gerekenle verdikleri de zaten ortada.”





"Kewell'ın ayrılacağını Florya'da herkes biliyor"



“Baros’un yaşadığı sakatlığın ardından Nonda’nın gönderilmesi, tabii ki takımın gol yollarında sıkıntı çekilmesine neden oldu. Kewell’ın sakatlığı da buna tuz biber ekti. Aslında Kewell’ın bu sezon sonuna kadar oynayamayacağı Florya’da herkes tarafından biliniyordu.Tıpkı sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağının bilindiği gibi!.. Ama yine de Nonda ile yollar ayrıldı. İşte bu durum takım içindeki dengeleri de bozdu.”





"Sanırım 'parayı alanlar düşünsün' matığı oluştu"



“Takım içinde iki grup futbolcu tipi oluştu. Birincisi çok para alıp koşmayanlar... İkincisi, az para alıp çok koşan ve saha içinde askerlik yapanlar. Hiç kimse eskisi gibi savaşmıyor, tekmeye kafasını uzatmıyor. Sanıyorum az para alan futbolcuların kafalarında, Parayı alanlar düşünsün. Takımı ben mi kurtaracağım’ düşüncesi de var. Diğerlerinin zaten umurunda bile değil.”





"Hoca artık bazı şeyleri kontrol edemiyor"



“Hocamız, sezon başından beri ‘Sizi kampa almayacağım’ diyordu. Ama Fenerbahçe’ye yenilince aniden kamp yapılmasına karar verildi. Aslında bu durum bile hocanın da artık bazı şeyleri kontrol edemediğinin bir göstergesi. Sivas maçından sonra kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sahada resmen rakipten dayak yiye yiye bu sonucu aldık. Hakemler de buna göz yumdu. Yapılacak tek şey kalan maçları kazanmak. Bu moral bozukluğuyla bunu nasıl başarırız bilemiyorum. Şampiyonluk artık bir mucize olur. Şampiyonlar Ligi de çok zor. Bunun için de rakiplerin puan kaybetmesi lazım.”









