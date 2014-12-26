Galatasaray'da yönetimin hazırlattığı dosya korkuttu

Bu sezon Türkiye’de 1 milyon 850 bin Lira, Avrupa’da ise 320 Euro (896 bin TL) ceza ödeyen Galatasaray’da kulüp gelirleri ise Passolig etkisi ile düşüşte. Mali tabloyu düzeltmeye çalışan yönetim bu rakamlarla köşeye sıkıştı.

Galatasaray Yönetimi’nin mali konularda hazırladığı dosya çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. Gelir düştü, ceza tavan yaptı. Tribün gelirleri Passolig’in çıkması ile birlikte her kulüp gibi düşen G.Saray’da taraftarının imza attığı olaylar yüzünden çarptırıldığı tribün cezaları tavan yaptı. Galatasaray Kulübü, sadece futbol branşında 1 yıl içinde UEFA ve TFF tarafından tam 1 milyon 850 bin TL’lik tribün cezasına çarptırıldı.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Şampiyonlar Ligi ve ligde son haftalarda sürekli olarak tribün cezalarına çarptırılan G.Saray’da yönetim bir dosya hazırladı. Ve ortaya çıkan rakamlar herkesi ürküttü. İşte Hürriyet’in ortaya çıkardığı o mali tablolar ve ceza tablosu…

Son ceza Konya deplasmanında

Mali açıdan zor günler geçiren Galatasaray, 2013-2014 sezonunda TFF’ye 915 bin TL ve UEFA’ya ise tam 157 bin Euro para cezası ödedi. Henüz ortasında olduğumuz 2014-2015 sezonunda ise, Galatasaray, TFF’den 330 bin TL, UEFA’dan 163 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Yani Galatasaray geçen yıl ve bu sezonun henüz ortasına gelmeden TFF’ye TFF 1 milyon 245 bin TL ve UEFA’ya ise 320 bin Euro para cezası ödemek zorunda kaldı. Diğer bir ifade ile, TL cinsinden Galatasaray toplam yaklaşık 1 milyon 850 bin TL cezaya çarptırıldı. Mali tabloyu düzeltmeye çalışan G.Saray yönetimi ise bu yüksek ceza bedelleri sonrasında köşeye sıkıştı.

Son olarak deplasmandaki Konyaspor müsabakasında G.Saray tribünlerinin 24 saniye küfürlü tezahüratı sebebiyle sarı kırmızılılar tribün kapatma ve 30 bin TL para cezası aldı.