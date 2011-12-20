-Galatasaray'da yılbaşı kutlaması İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Galatasaray Kulübü tarafından çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ''Geleneksel Yılbaşı Buluşması'' Ali Sami Yen Spor kompleksi Türk Telekom Arena'da yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, stadın VIP Lounge bölümünde yapılan yılbaşı kutlaması organizasyonuna, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının katıldıkları belirtildi. Ünal Aysal'ın organizasyonda bir konuşma yaparak tüm kulüp çalışanlarının yeni yılını kutladığı aktarılırken, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevine başlaması nedeniyle Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Ebru Köksal'a da bir plaket verdiği ifade edildi. Ayrıca Ünal Aysal'ın, geceye özel olarak yapılan yılbaşı pastasını çalışanlarla birlikte kestiği vurgulandı.