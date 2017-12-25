Galatasaray’da yeni yönetimin görev süresi belli oldu

13 Ocak 2018’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gidecek olan Galatasaray, resmi internet sitesinden seçimle ilgili bir açıklamada bulundu. Tartışmalara nokta koyan açıklamada seçilecek yeni yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Alınmış seçim kararı sonrası camiamızdaki yorumlar nedeniyle meselenin hukuki dayanakları ve gerekçeleri hakkında açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

T.C Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na uygun olarak kabul edilip yayınlanan Tüzüğümüze göre:

Toplantı türleri, Tüzüğümüzün 25.maddesinde 3'e ayrılmıştır.

Bunlar: Yıllık olağan toplantı, Seçim toplantısı ve Olağanüstü toplantıdır.

Yine tüzüğümüzün 27.maddesine göre seçim toplantılarının gerek olağan gerekse de olağanüstü olmak üzere yapılması mümkündür.

Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir, tüzüğümüzde bir süre kısıtlaması yoktur.