-GALATASARAY'DA YENİ TÜZÜK KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda, sarı-kırmızılı kulübün son hali verilen tüzüğü oy çokluğuyla kabul edildi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Redaksiyon Komitesi tarafından değişiklikler yapılan 9 maddeyle ilgili görüşmeler yapıldı. Üyelerin yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerini açıklamalarının ardından, Redaksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı, yöneltilen sorulara yanıtlar verirken, daha sonra oylama bölümüne geçildi. Tüzük Redaksiyon Komitesi'nin tüzükteki 9 madde ile ilgili değişiklik önerilerinin tümü 2 aleyhte oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi ve sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü son halini almış oldu. -BAŞKANLIK SÜRESİ 3 YIL- Galatasaray'ın yeni tüzüğünde en dikkati çekici değişiklik, Galatasaray Kulübünde seçimlerin 3 yılda bir yapılacak olması. Mevcut yönetimin iki yıllık görev süresini doldurmasının ardından yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 yılda bir yapılacak ve başkanlık için en az 10 yıllık üyelik gerekecek. Kulüp başkanlığına aday olabilmek için de, seçimin yapılacağı genel kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığı'na önermesi koşulu aranacak. -TRANSFER OLAN SPORCULARA ÜYELİK YOLU- Yeni tüzükte, C grubu üye olarak tabir edilen ve kulüpte sporculuk yapmış kişilerin üyeliğini düzenleyen maddede, kulüp menfaatleri doğrultusunda transfer olarak takımdan ayrılan kişilere kolaylık getirildi. ''En az 5 yıl süreyle amatör veya profesyonel olarak kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular'' ifadeleri yer alan maddeye ayrıca, ''Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular, yönetim kurulu kararı ile (Spor yaşamını kulüpte tamamlamış olma) koşulundan muaf tutulabilirler'' ibareleri de eklendi.