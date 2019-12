Galatasaray'da yeni Terim dönemi her an başlayabilir

T24 - Galatasaray'ın yeni sezondaki teknik direktörünü Şansal Büyüka açıkladı. G.Saray Kongresi'nde Ünal Aysal'ın favori olduğunu belirten Büyüka, "Ünal Aysal ekibi, yeni sezon için Fatih Terim ile görüşüyor. Hatta iddialı bir şekilde söylemeliyim ki, 48 saat içinde açıklamalar yapılabilir. Fatih hocama yakışır, hayırlı olsun" dedi. .

İşte Şansal Büyüka'nın bugün Akşam Gazetesi'nde kaleme aldığı yazı:





Yeni hoca Terim







'Mahkeme en güzel haberi verdi. Seçimde Ünal Aysal kazanır. Aysal ve listesindeki önemli isimler Fatih Hoca ile anlaştı. 48 saat içinde hoca Fatih Terim olacaktır.'

Şimdi G.Saray'da Ünal Aysal ciddi biçimde şanslı görülüyor. Listesinde Ali Dürüst, Celal Gürcan gibi eskiye dayanan isimler var. Bülent Tulun yönetim kurulunda değil ama çok önemli isim. Ben iddia ediyorum Aysal'ın 1 numaralı hocası Fatih Terim. Lucescu, Gerets tercihleri de var ama sanıyorum ki Terim ile görüştüler, hatta prensip anlaşmasına vardılar. 48 saat içinde, bakın iddialı biçimde söylüyorum, 48 saat içinde Aysal ekibinin hocası Terim olacaktır. Seçimi kazandıkları takdirde Fatih Terim iş başı yapar. Zaten Aysal'ın seçimi kazanacağını da düşünüyorum.



Yanlış transferler

Fatih Terim boş durduğu zamanlarda bile boş duran bir hoca değil. Hemen G.Saray için çalışması lazım. Öncelikle takımda ciddi bir kalite sorunu var. Son 3 yılda bakıyorsunuz 31 tane oyuncu alınmış... Seneye kim kalır diye baktığında, Ardalar, Servetler eskiden kalma saymıyorum ama 2.5 senede gelenlere bakıyorum aklıma yarım Baros takılıyor. Düşünün ne kadar yanlış transferler yapılmış....



En güzel haberdir

Ben mahkemenin seçim yapılması kararını yeniden doğuş olarak görüyorum. Son dönemlerde bulabileceğimiz en güzel haber oldu. Ve tekrar ediyorum; bana göre yeni sezonun hocası Fatih Terim'dir... Bundan sonra daha çok ismi konuşulacak. Hayırlı olsun hocam..!

Fatih Hoca futbolun içinden hiç kopmayan bir isim. TV'de 30 tane maç izliyor her hafta. Dünyanın her yeriyle entegre. Bank Asya da buna dahil. Futboldan uzak değil.. Sevgili hocamın gittiğinde iyi olmayan bir futbol ortamı vardı. Geldiğinde görecek ki yine berbat bir futbol ortamı var. Bunu G.Saray ile sınırlamıyorum. Türk futbolu olarak söylüyorum. Hocam köprünün altından ne sular geçti ama sular her geçen gün biraz daha bulanıyor..



Duruşunu bozanlar

Sanıyorum ki buna hazırlıklıdır. Bir röportajı çıkmıştı yıllar önce bizde... Göreceksiniz bu günleri arayacağız diye. O tavrını, duruşunu devam ettirsin... Bugünlerde inandığımız, güvendiğimiz hocalar bile kulübün menfaati, yarışın rekabeti öne çıktığında, o duruş ve söylemlerinden, kararlılıklarından geri adım atıyorlar. Bunun örneklerini yaşıyoruz ve üzülüyorum. Kimse üstüne alınmasın ama doğruları söylemek lazım. Şampiyonluklar gelip geçer ama doğrular sonsuza kadar yaşar..



Kirli ortama alışmalı

Peki Terim ne yapmalı? Birincisi en büyük işi kirli ortama alışması lazım. Maç alınıyor satılıyor diye inanmıyorum, hakemlerle ilgili demiyorum ama anlayışlar doğru değil. Benim olsun da nasıl olursa olsun anlayışı Türk futbolunu fair-play'in çok ötesine götürdü. Bununla mücadele etmek zordur. Fatih Hoca'nın da kavgacı bir anlayışı vardır. Ama liderlik yapar.

İkincisi en büyük yapacağı iş, Florya'yı düzeltmek. Ünal Aysal, Lig TV'de bizim programa çıktığında '4-5 kişiyle yöneteceğiz' demişti ama Terim her şeyin üstünde bunu yapar..



Aysal da sabırsız

Üçüncüsü ve önemlisi... G.Saray'da geniş bir kadro var. Ama iyi oyuncu sayısı 4-5'i geçmez... Çok akılcı ve iyi transfere ihtiyacı var. Ölçüyü Türkiye'ye göre mi Avrupa'ya göre mi kuracaklar. Ünal Aysal'ı ilk defa hayatımda sabır kelimesini kullanmayan bir başkan adayı gödüm. Herkes de sabır kelimesi söyler. Siyasetçiler bile. Şimdi bakıyorum Aysal 'sabır yok' dedi, 'hemen, şimdi, derhal, şu dakika' yaparım diyen birisi. Bunu alkışla karşılıyorum..



Mourinho örneği

Fatih Hoca'da da sabır yoktur. Asla başarısızlığı kabul etmez. Genlerinde yoktur. Fatih Hoca da kararlı olacaktır. O zaman hem bu seneyi hem gelecek seneyi düşünerek en iyi kadro hemen yapılmalıdır. Aslantepe'yi, Avrupa'sız kabul edemiyorum. Bu kadar dibe vurmuş G.Saray'ı ayağa kaldırabilirler mi, açıkçası çok kolay değil ama karşımda o kadar iddialı insanlar duruyor ki umutlanıyorum. Seneye kesinlikle şampiyonluğa oynayan bir G.Saray olacaktır. Bu olur olmaz bilemem ama oynar. Biliyorsunuz Real Madrid Mourinho'yu getirdi, dünyanın transferini yaptı. Ama geçmiş olsun.. Sonuçta hiçbir takımın şampiyonluk garantisi yok...



Adnan Polat'ın hakkını verelim

Adnan Polat'ın da hakkını teslim edelim. Bu Galatasaray'ın Riva'sında, Aslantepe'sinde çok katkıları var. Özhan Başkan'la birlikte bu işe başladı. Kendi liderliğinde önemli uğraşları oldu.

Açıkçası onu da kutluyorum. Rencide edilmiştir, kabul ediyorum ama son dakikaya kadar beklemeseydi, seçim deseydi bu yollara gerek kalmazdı. Adnan Polat ve yandaşları bu saatten sonra mahkemeydi falan filan bu işleri bıraksın.