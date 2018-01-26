Galatasaray'da "Yellow Friday" hareketliliği

Galatasaray taraftarının sosyal medyada başlattığı ve kulübün de bu harekete destek olduğu Yellow Friday (Sarı Cuma) etkinliğine katılım oldukça yüksek.



Galatasaray taraftarının kulübe destek olmak için başlattığı Yellw Friday etkinliğine çok sayıda ünlü isim de destek oldu.

İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS Store'dan 5 bin liralık alışveriş yaparak alınan ürünleri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. İşte Galatasaray için alışveriş yapan isimler:



Ata Demirer

Bülent Korkmaz



Fatih Terim



Işıl Alben



Necati Ateş



Göksenin Köksal



Evren Turhan



Hasan Kabze



Behzat Uygur



Gs Store'da Fenerbahçe cüzdanlı biri



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

(CNN Spor)