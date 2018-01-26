Galatasaray'da "Yellow Friday" hareketliliği

Galatasaray taraftarının sosyal medyada başlattığı ve kulübün de bu harekete destek olduğu Yellow Friday (Sarı Cuma) etkinliğine katılım oldukça yüksek.
Galatasaray taraftarının kulübe destek olmak için başlattığı Yellw Friday etkinliğine çok sayıda ünlü isim de destek oldu.
İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS Store'dan 5 bin liralık alışveriş yaparak alınan ürünleri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. İşte Galatasaray için alışveriş yapan isimler:
Ata Demirer
Bülent Korkmaz
Fatih Terim
Işıl Alben
Necati Ateş
Göksenin Köksal
Evren Turhan
Hasan Kabze
Behzat Uygur
Gs Store'da Fenerbahçe cüzdanlı biri
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
(CNN Spor)