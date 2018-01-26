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Spor

Galatasaray'da "Yellow Friday" hareketliliği

Birçok ünlü ismin yanı sıra Fenerbahçeli bir genç herkesin dikkatini çekti

26 Ocak 2018 21:12

Galatasaray taraftarının sosyal medyada başlattığı ve kulübün de bu harekete destek olduğu Yellow Friday (Sarı Cuma) etkinliğine katılım oldukça yüksek.


Galatasaray taraftarının kulübe destek olmak için başlattığı Yellw Friday etkinliğine çok sayıda ünlü isim de destek oldu.
İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS Store'dan 5 bin liralık alışveriş yaparak alınan ürünleri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. İşte Galatasaray için alışveriş yapan isimler:


Ata Demirer

Bülent Korkmaz


Fatih Terim


Işıl Alben


Necati Ateş


Göksenin Köksal


Evren Turhan


Hasan Kabze


Behzat Uygur


Gs Store'da Fenerbahçe cüzdanlı biri


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

 

(CNN Spor)

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