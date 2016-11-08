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Spor

Galatasaray'da Yasin'in cezası sona erdi

21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi

08 Kasım 2016 20:55

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki sonrası teknik direktör Jan Olde Riekering tarafından kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in cezası bitti.

21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.

Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından tepkili hareketleri dikkati çeken Yasin için teknik direktör Jan Olde Riekerink, verilen cezanın 1 maçlık olduğunu ve sonrasında kararı tekrar gözden geçireceklerini kaydetmişti.

Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı.

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Yasin ÖztekinGalatasaraykadro dışı

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