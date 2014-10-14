Galatasaray'da Wesley Sneijder krizi

Galatasaray futbolcusu Wesley Sneijder, 1.2 milyon Euro'luk alacağını 45 gündür tahsil edemeyen ve 31 Eylül itibariyle sarı-kırmızılı kulübün, futbolcularına borcunun bulunmadığına dair UEFA’ya gönderdiği finansal takip dosyasında imzası bulunmayan tek isim olan Wesley Sneijder oldu. Galatasaray'ın 15 gün içerisinde Sneijder'e 1.2 milyon euro ödemesi gerekiyor.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 2014 Dünya Kupası’nda başarılı bir performans ortaya koyan Sneijder, 2016’da bitecek sözleşmesini 2019’a kadar uzatmak istiyor. Ancak futbolcunun öne sürdüğü şartlar Galatasaray tarafından soğuk karşılandığı belirtildi.

Menajeri istiyor

Wesley Sneijder’in Sözleşmesi 2016’da bitecek. Hollandalı futbolcunun istediği protokolle geliri 5 milyon 750 bin Euro'ya kadar çıkacak. Sneijder’in menajerleri tarafından sunulan şartlara göre, yıllık garanti ücretinin 5 milyon Euro'ya çıkarılmasını ve maç başı parasının ise 500 bin yerine 750 bin Euro'da sabitlenmesini talep ediyor.

Galatasaray'ın Sneijder ile menajerlerine, 'Bekleyin' yanıtı verildiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, işi ağırdan alıp görüşmeleri devre arasına erteleyince Sneijder'in sözleşme şartını öne sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'ın 15 gün süresi var

Sneijder ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde kritik bir 15 günlük süreç bulunuyor. iki hafta içinde 1.2 milyon Euro'yu ödemezse Sneijder’in kulübe ihtar çekip parasını 5 gün içinde tahsil etme hakkı var. Ancak para yine ödenmezse bu kez Hollandalı futbolcu serbest kalarak bedelsiz gidebilecek. Normal sözleşmelerde bu sürenin 90 gün olduğu ancak Galatasaray ile Sneijder arasında özel bir kontratın bulunduğu belirtildi.