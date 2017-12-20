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Spor

Galatasaray’da Tudor gitti Hakan Balta geldi

Emrah Bayraktar’ın çalıştırdığı ilk idmanda kadro dışındaki Hakan Balta geri çağrıldı

20 Aralık 2017 19:40

Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezon planlamasına dahil etmediği isimlerden Hakan Balta, Hırvat çalıştırıcının görevden alınması sonrası tekrar A takıma döndü.

Yönetim tarafından geçici olarak takımın başına getirilen Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, Hakan Balta'yı bugünkü idmana dahil ederken, tecrübeli oyuncunun çalışmalarda yer aldığına yönelik fotoğraflar da sarı-kırmızılı kulüp tarafından servis edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik sorumlu Emrah Bayraktar yönetiminde düzenlenen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların idmanda, pas, baskı ve reaksiyon çalışmalarının ardından 3 grup halinde değişimli olarak 7'ye 7 çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

 

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