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Spor

Galatasaray'da transfer ve ödemeler Ndiaye'ye bağlı

Sarı-kırmızılı ekip, bonservis ücretini yukarıya çekmeye çalışıyor

29 Ocak 2018 19:54

Galatasaray'da Ndiaye'nin Stoke City'ye transferi için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim İngiliz ekibinin yaptığı 16 milyon Euro'luk teklifi biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'da sezon başında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Osmanlıspor'dan transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 

Premier Lig ekibinin ilettiği 16 milyon Euro'luk teklifi daha yukarı çekmek isteyen Galatasaray yönetimi bu transferden elde edeceği gelirle ödemeler konusunda rahat bir nefes almak istiyor. 

31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi teknik direktör Fatih Terim'in düşüncesinin ise ilk olarak bir kaç aydır maaş alamayan oyunculara ödeme yapılması ve daha sonra imkan kalırsa başta sol bek olmak üzere takıma takviye yapılması olduğu öğrenildi. 

Diğer yandan Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray Fatih Terim yönetiminde çıktığı 5 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seri yakaladı. Sarı kırmızılılar lig ve kupada rakip filelere 14 gol bırakırken kalesinde sadece 2 gol görerek başarılı bir grafik çizdi. Osmanlıspor maçında Maicon ile birlikte stoper bölgesinde forma giyen Denayer teknik heyetten tam not aldı.

(beIN Sports)

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