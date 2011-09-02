-Galatasaray'da transfer çalışmaları İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Galatasaray, 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Albert Riera ve kulübü Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladıklarını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Tacire Yatırımlar A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Albert Riera ve kulübü Olympiakos ile resmi görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' ifadesine yer verildi.