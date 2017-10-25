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Spor

Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı) Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10

25 Ekim 2017 00:05

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve tempolu koşu yapıldı.
Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışmasına geçen Sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Bu çalışmanın ardından Fenerbahçe maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, takım arkadaşlarından ayrılarak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise interval koşunun ardından dar alanda çift kale maçla idmanı sonlandırdı.
Bu arada idman öncesi, dün 27 yaşına giren Serdar Aziz\'in doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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