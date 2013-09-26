Rize maçında Terim tribünde, Galatasaray Drogba'ya emanet

Galatsaray Yönetimi, başarılı çalıştırıcı Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Roberto Mancini başta olmak üzere teknik direktör adaylarını masaya yatırırken flaş bir karara imza attı. Sözcü'nün haberine göre, en doğru seçimi yapmak adına aceleci davranmak istemeyen yönetim, takımın teknik sorumluluğunu 2 maçlığına yıldız golcü Didier Drogba'ya emanet etti.

Bu arada Fatih Terim oyuncularıyla Florya'da vedalaşırken, “Sizi cumartesi günü Milli Takım hocası olarak statta izleyeceğim” diyerek Rize maçında tribünde olacağını ifade etti.

Drogba, ligdeki Çaykur Rizespor maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maçlarda hem teknik direktör hem de oyuncu sıfatıyla müsabakalara çıkacak.

Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Drogba, Terim döneminde de takımın saha içindeki lideri konumunda bulunuyordu.

Fatih Terim Rize maçında Arena’da

Önceki geceyi tesislerde geçirip, dün sabah futbolcularıyla vedalaşan Terim, onlardan şampiyonluk isterken, “Sizi cumartesi günü Milli Takım hocası olarak statta izleyeceğim” dedi.

Fatih Terim cumartesi günü Arena’da olacak!

Rize maçında yedek kulübesinde oturamayacak olan Terim, protokol tribününde yer alacak. Başkan Aysal ile yaşadığı sorunların ardından görevden alınan Terim, dün sabah tesislerde futbolcularıyla vedalaştı. Terim veda toplantısında, önemli bir bilgiyi öğrencileri ile paylaştı: “Cumartesi günü Arena’ya gelip, sizi Milli Takım hocası olarak izleyeceğim.”

Florya-Tarabya, sonra yine Florya

Peki, herkesin merak ettiği o veda anlarında neler yaşandı ve Fatih Terim, G.Saray’da görevden alındığı geceyi nerede geçirdi?

24 Eylül Salı günü saat 19.00’da Yönetim Kurulu kararı ile görevinden alınan Terim, bu haber üzerine resmi tebligatı beklemeden apar topar Florya’dan ayrılıp Tarabya’daki evine gitti. Gece yarısı evinin önüne gelen taraftarlarla bir süre konuşan Terim, saat 01.00’de Florya’nın yolunu tuttu.

Tesislerde futbolcularını bekledi





Futbolcularına sabah idmanından önce veda etmek isteyen tecrübeli hoca, bu nedenle son kez Florya tesislerinde gecelemek istemişti. Eşyalarını toplayan Fatih Terim, saat 10.30’da başlayacak antrenman öncesi soyunma odasına indi ve idmana çıkmaya hazırlanan oyuncularına veda konuşması yaptı. Terim’in konuşmasında çok önemli mesajlar vardı. Bunlardan biri, bu kez G.Saray yedek kulübesinde değil, protokol tribününde ve ‘Milli Takım hocası’ olarak futbolcularını izleyeceği bilgisiydi.

Futbolcuların gözleri doldu

Ve Terim, duygusal bir şekilde konuşmasını tamamladı: “Şampiyon olmanızı istiyorum. Ve size inanıyorum. İyi bir takımsınız. Bunlar hayatta olabilecek şeyler. Hepimiz profesyoneliz. Ve profesyonel hayatta bunlar yaşanabilir. Kasten asla hiçbirinizi üzmek istemedim. Burada istemeden herhangi birinizi kırdı isem özür dilerim. Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin” Terim’in bu sözleri sonrasında özellikle yerli futbolcuların bazıları duygu dolu anlar yaşadı ve birçoğunun gözleri doldu. Terim daha sonra oyuncularıyla tek tek kucaklaşarak vedalaştı.



Gösteriler nasıl etkilenecek



Tecrübeli hoca, bu şekilde veda ederken, futbolcularına duyurduğu karar ayrı bir tartışma konusu oldu. Çünkü sarı kırmızılı taraftar gruplarının cumartesi günkü Rize maçında yönetime yönelik protesto gösterileri yapmaya hazırlandığı biliniyor. Terim’in protesto gösterileri sırasında statta bulunmasının tepkileri ne şekilde etkileyeceği merak konusu.