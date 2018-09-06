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Spor

Galatasaray'da Terim'in doğum günü kutlandı

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

06 Eylül 2018 00:01

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yer almadı.
Antrenmanı sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Berk Benlioğlu da ziyaret etti. Berk, teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
TERİM\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren deneyimli teknik adam Fatih Terim\'in doğum günü kutlandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular ile birlikte tüm çalışanlar tarafından organize edilen sürpriz kutlamada Fatih Terim için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.
Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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