Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor

T24 - Turkcell Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle ligde 3. sıradaki yerini koruma şansını da zora soktu.





NTV Spor'dan Gökhan Göktaş'ın "Aslan kendini ateşe attı" başlığıyla Galatasaray-Antalyaspor maçını analizi şöyle:







Aslan kendini ateşe attı







Devler Ligi'ni başka bahara bırakan, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray, bitime 1 hafta kala lig 3'üncülüğünü de tehlikeye soktu. Beşiktaş'la arasındaki farkı korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçından eliboş ayrıldı.





Ali Sami Yen Stadı'na hüzünlü veda... Sahasında oynadığı sezonun son maçında taraftarına galibiyet hediye edip, lig 3'üncülüğünü garantilemek isteyen Cimbom, 3 gole rağmen pozison açısından kısır geçen karşılaşmanın son dakikasında şok yaşadı: 1-2.





İstanbul Belediye maçında Servet'i tamamen sildiğini belli eden Frank Rijkaard, bir hafta sonra bu sefer Giovani dos Santos'un da biletini kestiğini gösterdi. Kuşkusuz bu tercihte, yönetimin Meksikalı'nın bonservisini almak yerine kiralamaya sıcak bakması da etkili oldu. Nitekim Emre Çolak gibi genç bir yeteneğin, prestij maçlarında ısınma turları atmasında sakınca yok. Sakat Baros'un yerine Jo, sakat Elano'nun yerine 4 maçlık cezası biten Barış'a forma veren Hollandalı, Neill'ın cezasının bitmesiyle, stoperde son haftalarda bozmadığı ikiliye döndü. Bu bölgede Hakan ve Neill'ın uyumu, Neill tarzı bir futbolcu için ne kadar geç kalındığını gösteriyor. Ahlar, vahlar için çok geç...





'Alemci' Jo, Baros'un sakatlığında ilk 11'de. Ali Sami Yen Stadı'nda bu kez ıslıklarla karşılanmıyor. Büyük ihtimal son günlerini geçirdiği Türkiye'den güzel bir iz bırakıp gitmek, taraftarın biraz olsun gönlünü almak vardı. Maçın başında bu fırsatı da yakaladı. 5. dakikada Emre Çolak, Keita'ya mükemmel bir pas gönderdi. Fildişi Sahilli oyuncudan, Jo'ya aynı güzellikte milimetrik bir pas geldi. Müsait durumdaki Sambacı, mutlak golü kaçırdı. Önemli pozisyon Ömer'in ellerinde son bulurken, 'Baros olsa' sorusu geldi akıllara düştü.





Antalyaspor, rakip kalede pozisyonunu 16. dakikada yakaladı. Defansın arkasına sarkan Ali Zitouni'nin şutu savunmadan döndü. Önünde kalan topa tekrar sert vuran Zitouni, iyi yer tutan Aykut'u geçemedi. Konuk ekip, 28. dakikada Necati'yle geldi. Ceza sahasında topla buluşan Necati, iki rakibini çalımladıktan sonra bekletmeden şutunu gönderdi. Son anda araya giren Hakan Balta, gole izin vermedi. Necati, yanındaki Ali Zitouni ve Tita'ya pas vermeyi tercih etse, tabelanın değişmesi içten bile değildi.





Bu arada hakemler hakkında konuşmaktan kaçınan, hakem kararlarını sorgulamayı reddeden Rijkaard, alışık olmadığımız şekilde sinirli tavırlar sergiledi. Kaleci Ömer'in vakit geçirdiğini düşünen Hollandalı, önce dördüncü hakeme dert yandı. Ardından orta hakem Tolga Özkalfa'ya sert tepki gösterdi.





Dakikalarda 30'u gösterdiğinde, Ali Sami Yen çimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanan sarı-kırmızılı takımda, Keita ile Arda 'frikiği kullanma' tartışmasına girdi. Kazanan taraf Keita, çeçeveyi dahi bulamayınca, takım arkadaşından özür diledi. Son haftalarda yüzü bir türlü gülmeyen kaptan, özür karşısında oralı olmadı.





32. dakikada ceza sahasına gönderilen ortayı Jo Alves, kafayla ağlara gönderdi. Ancak gol, Galatasaraylı futbolcunun rakibini ittiği gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.





35'te Tita, ceza alanına doldurdu. Arka direğe hareketlenen Ali Zitouni topa dokunamadı.





Futbolcular yorulmak için erken davrandı. İlk yarının son 10 dakikasında tempo iyice düştü. İki takım da 'bitse de gitsek' havasında orta sahayı geçemeyince, ilk yarı golsüz bitti.





53. dakikada uzaktan şansını deneyen isim Arda oldu. Mutsuz kaptanın yaklaşık 25 metreden şutu, kaleci Ömer için kolay top oldu.





Frank Rijkaard, ilk oyuncu değişikliğini 58. dakikada gerçekleştirdi. Maça iyi başlamasına rağmen giderek etkisini kaybeden Emre Çolak, yerini Mustafa Sarp'a bıraktı.





60. dakikada Necati ile paslaşan Tita, ceza sahasına girdikten sonra yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken, hakem 'devam' kararı verdi.





Karşılaşma neredeyse futbolcuların bile uykusunun geldiği bir tempoda oynanırken, Galatasaray aradığı golü rakibin hatasıyla buldu. 65'te Arda'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jo dokunamadı. Yalçın'ın ters vuruşu Antalyaspor fileleriyle buluştu: 1-0.





Sarı-kırmızılı takımın gol sevinci sadece 1 dakika sürdü. 66'da savunmanın arkasına atılan pasa yetişen Tita, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı. Aykut'un uzanamadığı top direğin dibinden ağlara gitti: 1-1.





Tribünler Emre Aşık için tezahüratlarda bulunurken, Diyarbakırspor maçıyla birlikte düşüşe geçen Arda Turan kenara geldi. 77'de Giovani dos Santos oyuna girerken, Antalyaspor'da ise Ertuğrul yerine Korhan Öztürk'e bıraktı.





Galatasaray, kazanmak zorunda olduğunu son dakikalarda hatırlamış olacak ki, galibiyet golü için yüklenmekte geç kaldı. 83. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortaya, zor pozisyondaki Keita kafayı vurdu. Kaleci Ömer, son anda topu kornere tokatladı.





Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+3'te oyuna giren Veysel, topla ilk buluşmasına golünü attı. Kafayla ceza alanına gönderilen pasa iyi yükselen Veysel, Aykut'un zamanlama hatasını affetmedi: 1-2.





Dakikalarca Emre Aşık'a tezahüret yapan Galatasaray taraftarları, 'formanın hakkını veren adam Emre Aşık' pankartıyla tecrübeli oyuncunun gururunu okşadı. Bu sevgi karşsıında duygulanan Emre de, bitiş düdüğüyle birlikte tribünleri selamlamaya koştu.

