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Spor

Galatasaray'da sürpriz istifa kararı

Başkan Ünal Aysal ve yönetim kurulunun ardından sarı kırmızılı kulübün en önemli profesyonellerinden biri görevi bırakma kararı aldı

07 Ekim 2014 14:04

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın en önemli profesyonel yöneticilerinden Genel Koordinatör Faruk Işık, 25 Ekim’de görevi bırakacağını söyledi.

8 ay önce Aysal tarafından göreve getirilen Genel Koordinatör Faruk Işık, 25 Ekim tarihinde görevi bırakacağını, G.Saray Başkanı Ünal Aysal ve yöneticilerin yer aldığı mail grubuna gönderdiği metin ile açıkladı.

 

Kongre ile gidiyor

 

Işık mail grubuna, “Yönetim kurulu ve başkan gibi bende görevi bırakma kararı aldım. G.Saray’da Sayın Başkan Ünal Aysal ve bu yönetimle görev alma şerefinde bulundum. Bu süre tamamlanana kadar kulübün selameti açısından görevime devam edeceğim. Ancak daha sonra istifa edip görevimden ayrılacağım” mesajını atarak istifasını bu sözlerle duyurdu. Faruk Işık da, kongre ile birlikte Galatasaray’daki çalışmalarını noktalayacak.

 

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