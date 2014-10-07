Galatasaray'da sürpriz istifa kararı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın en önemli profesyonel yöneticilerinden Genel Koordinatör Faruk Işık, 25 Ekim’de görevi bırakacağını söyledi.

8 ay önce Aysal tarafından göreve getirilen Genel Koordinatör Faruk Işık, 25 Ekim tarihinde görevi bırakacağını, G.Saray Başkanı Ünal Aysal ve yöneticilerin yer aldığı mail grubuna gönderdiği metin ile açıkladı.

Kongre ile gidiyor

Işık mail grubuna, “Yönetim kurulu ve başkan gibi bende görevi bırakma kararı aldım. G.Saray’da Sayın Başkan Ünal Aysal ve bu yönetimle görev alma şerefinde bulundum. Bu süre tamamlanana kadar kulübün selameti açısından görevime devam edeceğim. Ancak daha sonra istifa edip görevimden ayrılacağım” mesajını atarak istifasını bu sözlerle duyurdu. Faruk Işık da, kongre ile birlikte Galatasaray’daki çalışmalarını noktalayacak.