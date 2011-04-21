Galatasaray'da son dakika değişikliği!

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Galatasaray’da 14 Mayıs’ta yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi başkanlığın en büyük favorisi olarak gösterilen Ünal Aysal cephesinde dün büyük hareketlilik yaşandı. Bali Adaları’ndan önceki gün dönen Aysal, yoğun trafiğine ilk olarak Ali Dürüst’ü ikna ederek başladı. 2. Başkanlık konusunda Dürüst’le anlaşan Aysal, daha sonra ise Hayrettin Kozak’la görüşmesinden sonuç alamadı. Kozak’ın yönetime ve diğer kurullara kendine yakın isimleri istediği ancak Aysal’ın olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Kozak’ın dışardan bu oluşuma destek verme kararı aldığı öğrenildi.Geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren Aysal’ın yönetiminde kriz ise Emir Sarıgül isminde yaşandı. Mustafa Sarıgül’ün Aysal’la görüştüğü ve oğlu Emir Sarıgül’ün listeye alınmasını istediği kaydedildi. Ancak gelen tepkiler sonrası geri adım atıldı ve Emir Sarıgül’den vazgeçilirken liste dışı kalan Abdurrahim Albayrak’ın ismi yeni yönetime yazıldı. Bugün Aysal’ın Divan Kurulu Başkanlığına vereceği listede şu isimler bulunuyor:Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Refik Arkan, Sedat Doğan, Mümtaz Demir, Adnan Nas, Aka Gündüz Özdemir, Mehmet Cibara, Mete Başol, Abdurrahim Albayrak, Cem Ersan, Celal Gürcan, Ahmet Ocaklı. Bu arada hoca için Gerets ile anlaşan Aysal’ın yardımcı olarak da Hasan Şaş’a görev vermeyi düşündüğü bildirildi.