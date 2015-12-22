Galatasaray'da Sneijder'in durumu MR'dan sonra netlik kazanacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında yarın Kastamonuspor 1966 ile yapacağı maç için Kastamonu'ya gitti. Dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Wesley Sneijder kadroda yer almadı. Sneijder'ın MR'ı çekilecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde son antrenmanını yapan sarı-kırmızılı ekipte, dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Wesley Sneijder, ayak bileğinde ağrı olan Lukas Podolski ve gribal enfeksiyon geçiren Konray Günter'in idmana katılmadıkları, Hamit Altıntop, Burak Yılmaz ve Jason Denayer'in ise takımdan ayrı çalıştıkları aktarıldı.

Hollandalı yıldız Sneijder'in durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı duyuruldu.



Antrenmanın ardından özel uçakla Kastamonu'ya hareket eden Galatasaray kafilesinde 19 oyuncu yer aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından belirlenen kadroda, İsmail Çipe, Eray İşcan, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Tarık Çamdal, Sabri Sarıoğlu, Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Jose Rodriguez, Olcan Adın, Emre Çolak, Umut Bulut ve Sinan Gümüş yer aldı.