Galatasaray'da Sneijder'den sonra Muslera da mı yolcu?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a 2-0 mağlup olan ve Wesley Sneijder'in önce '10' numaralı formasını yeni transfer Belhanda'ya veren, sonra da Hollandalı yıldızı takımdan gönderen Galatasaray için dikkati çekecek bir iddia ileri sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılılar maliyetinden dolayı Fernando Muslera ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.

Son günlerde Uruguaylı kalecinin menajerinin eski kulübü Lazio ile temasta olduğu iddiaları gündemde yer alırken, Sabah tarafından kulüp yönetimi cephesine dair de bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; sarı-kırmızılılar senelik 3 milyon 570 bin Euro garanti ücret ve maç başı 20 bin Euro alan Muslera ile maliyeti yüzünden yollarını ayırma planı yapıyor.

Sneijder'in ayrılığı tepki çekmişti

33 yaşındaki Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, Galatasaray'ın 'yaratıcı oyuncu' eksikliğinin gözlemlendiği Östersunds mağlubiyetinden sonra gönderilmesi taraftarın tepkisine neden olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni basarak başkan Dursun Özbek'i istifaya davet etmiş ve Sneijder'in gönderilmesini protesto etmişti.

Galatasaray'ın son şampiyonluk klibi