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Spor

Galatasaray'da Sneijder sezonu kapatabilir

Sarı kırmızılıların ara transferde gerekirse Hollandalı yıldıza alternatif olacak forvet arkası ve sol kanat oynayabilecek bir oyuncu için araştırmalara başladığı öğrenildi

29 Aralık 2015 15:27

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in, diz dış yan bağlarında oluşan hasar ve ödem yüzünden henüz tedavisine karar verilemiyor. Çünkü Wesley'in sakatlığının net bir şekilde MR testinde belirlenmesi için ödemin yok olması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada da Sneijder'in tedavisi için nihai kararın 10 gün sonra verilebileceği bildirildi. İşte asıl risk de bundan sonra başlıyor. Eğer Sneijder için yapılan test sonuçları için operasyon zorunlu bir durum olursa, yan bağlarından ameliyat olan bir sporcunun sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi 6 aydan önce mümkün değil. Bu da Sneijder için sezonun kapanması demek.

 

Gerekirse Sneijder'e alternatif alınacak 


Galatasaray devre arası transferi ile kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, Sneijder'in bu durumu karşısında bir darbe daha yedi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de Sneijder'in bu durumunu bildiği için olumsuz senaryoya karşı tedbir almayı düşündüğü ve ara transferde gerekirse Hollandalı yıldıza alternatif olacak forvet arkası ve sol kanat oynayabilecek bir oyuncu için araştırmalara başladığı öğrenildi.

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