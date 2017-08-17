Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yerine Welliton

Galatasaray, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ligde çıktığı Kayserispor maçında top ayağına geldiği anlarda taraftarın tepkisini çeken Sinan Gümüş'ün yerine son olarak Kayserispor forması giyen Welliton'u düşünüyor.

beIN SPORTS'un haberine göre; adı başta Benfica olmak üzere Avrupa kulüpleriyle anılan ve dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de, "Birkaç oyuncuyu satacağız, gidecek olanlar var" açıklamasıyla transferine yeşil ışık yaktığı Sinan Gümüş'ün yerine sarı-kırmızılıların düşündüğü isim Brezilyalı Welliton.

Süper Lig’de son olarak Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.