T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yerine Welliton

Brezilyalı futbolcunun bonservis bedeli bulunmuyor

17 Ağustos 2017 13:41

Galatasaray, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ligde çıktığı Kayserispor maçında top ayağına geldiği anlarda taraftarın tepkisini çeken Sinan Gümüş'ün yerine son olarak Kayserispor forması giyen Welliton'u düşünüyor.

beIN SPORTS'un haberine göre; adı başta Benfica olmak üzere Avrupa kulüpleriyle anılan ve dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de, "Birkaç oyuncuyu satacağız, gidecek olanlar var" açıklamasıyla transferine yeşil ışık yaktığı Sinan Gümüş'ün yerine sarı-kırmızılıların düşündüğü isim Brezilyalı Welliton. 

Süper Lig’de son olarak Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.

ETİKETLER

WellitonGalatasaraytransferkayserisporsinangümüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24