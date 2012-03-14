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Spor

Galatasaray'da Shipp'in ayak bileği kırıldı

Takımla İstanbul’a dönmek için yola çıkan Shipp yarın daha detaylı kontrollerden geçecek

14 Mart 2012 23:37

 

T24 - Beko Basketbol Ligi’nin erteleme maçında Banvit’le karşılaşan Galatasaray Medical Park’ta Josh Shipp’in ayağı kırıldı.
 
İkinci yarıda 24. dakikada Banvit 44-43'ken hızlı hücumda Simmons’ın topunu bloklamak isteyen Shipp potanın dibine çok kötü düştü. Sol bileği döndüğü görülen ABD’li isme hemen müdahale edilirken ilk gelen bilgilere göre Shipp’in sol ayak bileğinin kırıldığı belirtildi.
 
Shipp’e müdahale edilirken coach Oktay Mahmuti oyuncusunun elini tutarak başında dururken Tutku Açık’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
 
İlk önce Bandırma Devlet Hastanesi’ne götürülen Shipp’in bileğinde tek bir kırık olduğu bu nedenle sakatlığın alçı vasıtasıyla iyileşebileceği belirtildi. Böylece bir ameliyata gerek olmayacak.
 
Takımla İstanbul’a dönmek için yola çıkan Shipp yarın daha detaylı kontrollerden geçecek. Ancak şuanki durumdan farklı bir tablo gerçekleşmezse ABD’li oyuncu 6 hafta sonra sahalara dönebilecek.

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Galatasaray Shipp ayak bileği kırıldı

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