T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'DA SEZONA HAZIRLIK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 01:00

-GALATASARAY'DA SEZONA HAZIRLIK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, 5’e 2 top egzersizleri ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Bu akşam İstanbul'a gelen yeni transfer Fernando Muslera'nın ise son bölümde antrenman sahasına gelerek takımdan ayrı kısa bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmana A Milli Takım kampında bulunan Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Kazım Kazım ve Arda Turan, Ümit Milli Takımı'na çağrılan Anıl Dilaver ve Emre Çolak, İsveç Milli Takımı'na davet edilen Johan Elmander ile Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda yer alan Milan Baros katılmadı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24