-GALATASARAY'DA SEZONA HAZIRLIK SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, 5’e 2 top egzersizleri ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Bu akşam İstanbul'a gelen yeni transfer Fernando Muslera'nın ise son bölümde antrenman sahasına gelerek takımdan ayrı kısa bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmana A Milli Takım kampında bulunan Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Balta, Çağlar Birinci, Selçuk İnan, Kazım Kazım ve Arda Turan, Ümit Milli Takımı'na çağrılan Anıl Dilaver ve Emre Çolak, İsveç Milli Takımı'na davet edilen Johan Elmander ile Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda yer alan Milan Baros katılmadı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.